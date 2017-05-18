Молодежная сборная Украины по волейболу выиграла первый матч отборочного цикла ЧМ

В сербском Пожаревеце завершился стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира среди моложежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Франции, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Наша команда проиграла первый сет (20:25), взяла инициативу в свои руки во второй партии (25:16), выиграла напряженную третью партию (25:23) и добила соперника в заключительном четвертом сете - 25:20.

Отметим что на чемпионате Европы-2016 эти же команды (тогда - U-20), завершили игру уверенной победой сборной Украины со счетом 3:0.

В нынешнем отборочном турнире, помимо Франции, соперниками сборной Украины будут также команды Болгарии (19 мая) и Сербии (20 мая).