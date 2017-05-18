Известный украинский теннисист Андрей Медведев сыграет на Турнире легенд в Париже
14:23, 18 мая 2017Другое
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Турнир легенд пройдет в рамках Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.
Андрей Медведев / УНИАН
Капитан мужской сборной Украины по теннису Андрей Медведев примет участие в Турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Франции в Париже.
Сам турнир пройдёт с 6-го по 11 июня.
Как сообщает sapronov-tennis.org, помимо Медведева, в Турнире легенд также сыграют такие известные в прошлом теннисисты, как Магнус Норман, Хуан Карлос Ферреро, Патрик Кеш, Фабрис Санторо, Евгений Кафельников, Ким Клейстерс, Мартина Навратилова, Анастасия Мыскина, Линдсей Дэвенпорт, Джон Макинрой, Матс Виландер, Томас Энквист, Горан Иванишевич, Мансур Бахрами и другие.
Открытый чемпионат Франции по теннису, являющийся одним из четырех турниров Большого шлема, стартует 22 мая.
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