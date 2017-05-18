Стартовала главная велогонка страны – многодневка Tour of Ukraine

В Киеве началась самая престижная многодневная велогонка в Украине – Tour of Ukraine. В среду, 17 мая, после торжественной церемонии открытия на старт вышли 104 гонщика, представляющие 20 команд из 20 стран мира – Испанию, США, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Чехию, Польшу, Италию, Португалию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Россию, Австрию, Германию, Нидерланды, Латвию, Болгарию, Израиль и Молдову.

В первый день гонки велосипедисты преодолевали символические 3,5 километра пролога. Ни о каких отрывах в таких условиях речь не шла, а борьба за победу развернулась на самом финише. Самым быстрым в спринтерской «разборке» оказался Степан Астафьев («Астана Моторз», Казахстан), который и надел желтую майку лидера общего зачета.

Основные баталии Tour of Ukraine развернутся уже в четверг. Дистанция первого этапа многодневки – 179 километров. Их гонщики будут преодолевать дорогами Белоцерковского района. Старт – в 13:00.

«Многодневный формат – по сути, уникальный для Украины, – рассказывает директор международной велогонки «Tour of Ukraine» Александр Артемьев. – Наша гонка получила признание еще в прошлом году, когда мы провели дебютный Tour of Ukraine. Теперь мы уже опытные организаторы, учли и исправили мелкие недостатки – так что гонки обещают быть чрезвычайно интересными для зрителей и, в то же время чрезвычайно сложными для велосипедистов. Увидим, сможет удержать титул победителя наша киевская «Kolss Cycling Team».

Tour of Ukraine состоит из четырех этапов. Имена победителей станут известны в воскресенье, 21 мая.