Украинка Цуренко проиграла на теннисном турнире в Риме Винус Уильямс

В Риме закончился матч второго раунда теннисного турнира престижной категории WTA Premier 5 с призовым фондом 3 076 495 евро, в котором украинка Леся Цуренко проиграла американке Винус Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 4:6, 3:6.

Американка имела преимущество на протяжении всей игры, которая длилась чуть больше часа и легко выиграла в двух партиях.

Таким образом, в турнирной сетке в одиночном разряде осталась одна представительница Украины Элина Свитолина.

Как собщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина обыграла француженку Элизе Корне в двух сетах - 6:4, 7:6 (13:11).