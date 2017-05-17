Украинка Цуренко проиграла на теннисном турнире в Риме Винус Уильямс
19:59, 17 мая 2017Другое
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Маьч завершился со счетом 4:6, 3:6.
Цуренко проиграла во втором круге турнира в Риме / btu.org.ua
В Риме закончился матч второго раунда теннисного турнира престижной категории WTA Premier 5 с призовым фондом 3 076 495 евро, в котором украинка Леся Цуренко проиграла американке Винус Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч закончился со счетом 4:6, 3:6.
Американка имела преимущество на протяжении всей игры, которая длилась чуть больше часа и легко выиграла в двух партиях.
Таким образом, в турнирной сетке в одиночном разряде осталась одна представительница Украины Элина Свитолина.
Как собщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина обыграла француженку Элизе Корне в двух сетах - 6:4, 7:6 (13:11).
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