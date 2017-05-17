В Киеве стартуют международные велогонки Tour of Ukraine с участием спортсменов из 15 стран

Сегодня в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве состоится официальный старт международной велогонки Tour of Ukraine 2017. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе соревнований.

На старте соберутся 20 команд из 15 стран мира. Многодневная велогонка Tour of Ukraine состоится в Украине уже во второй раз. «Тур де Франс по-украински», как гонку окрестили в СМИ, успешно дебютировал в 2016 году.

Начиная с 17 мая, на протяжении пяти соревновательных дней гонщики именитых международных команд будут бороться за победу в генеральной классификации.

Участники Tour of Ukraine 2017 будут соревноваться на дорогах Киева и Киевской области. Первый день соревнований начнется презентацией команд-участниц в НК «Экспоцентр Украины», после чего пелотон отправится на пролог (дистанция – 4 км).

18 мая на гонщиков ожидает старт в городе Белая Церковь – 7 кругов, общая длина дистанции – 179,1 км. На следующий день состоится командная гонка на дорогах Вышгородского района.

20 мая в Буче стартует второй групповой заезд, а финальный день будет принимать столица – заключительный этап протяженностью 131 километр стартует на Майдане Независимости 21 мая в 11.00.

Мероприятие состоится при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета, Федерации велоспорта Украины, Киевской городской государственной администрации и Киевской областной государственной администрации.