Россиянка Мария Шарапова не получила пропуск на участие в Ролан Гаррос

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение не выдавать россиянке Марии Шараповой wild-card ни в основную сетку соревнований, ни даже в квалификацию. Об этом сообщила Федерация тенниса Франции на своей странице в Facebook.

Таким образом, россиянка пропустит первый турнир Большого шлема после 15-месячной дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Читайте такжеЛегенда тенниса Роджер Федерер заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос-2017 «Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации. Моя обязанность – защищать теннис от подозрительных результатов. Ролан Гаррос был, есть и будет прозрачным. Нужно уважать спорт», – заявил глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли.

Стоит отметить, что 30-летняя россиянка Мария Шарапова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2012, 2014).