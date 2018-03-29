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Украинские чемпионки Европы по карате: Олимпийский статус нашего вида спорта - это мега-мотивация

20:29, 16 мая 2017
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Интервью

После включения карате в программу Олимпиады украинские чемпионки загорелись мечтой поехать на нее и победить.

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В Турции состоялся первый чемпионат Европы по карате в олимпийском статусе, и украинки оказались по его итогам сильнейшими. Год назад этот вид спорта был принят в программу Олимпийских игр, где дебютирует в Токио, в 2020-м году.

На турнире, в котором впервые разыгрывались рейтинговые очки в борьбе за лицензию на Игры, украинская команда выступила более чем успешно, завоевав 6 наград. Две из этих наград оказались золотыми – в командном кумите, и в женском одиночном турнире, где в самой легкой весовой категории 50 кг. сильнейшей стала Екатерина Кривая.

УНИАН пообщался с новоиспеченными чемпионками Европы – львовянкой Екатериной Кривой и Анитой Серегиной из Черноморска (Одесская обл.), которые рассказали о причинах успеха сборной Украины, ажиотаже вокруг вида спорта в последнее время, нюансах олимпийского отбора и перспективах на участие в Играх.

В чем, по вашему мнению, кроется причина такого успеха сборной Украины на чемпионате Европы?

Екатерина Кривая: Много составляющих… Во-первых – системная работа, которая ведется на протяжении многих лет. Мы много тренируемся, как вместе, под руководством тренеров сборной, так и по отдельности, с личными наставниками. Регулярно проводятся сборы. Ну и плюс, карате стало олимпийским видом. Это мега-мотивация. Конечно, все мечтают попасть на Олимпиаду, поехать и выиграть ее. Для меня, в частности, это была, есть и будет в дальнейшем огромнейшая мотивация. 

Анита Серегина: Уволилась из полиции и сосредоточилась исключительно на спорте

Анита Серегина: Да, безусловно, мотивация крайне важна. И то, что летом прошлого года мы узнали о том, что карате включено в программу Олимпиады-2020 очень сильно подстегнуло. Кроме того, у нас команда, в которой в основном возраст спортсменов 24-25 лет, где все мы 6-7 лет выступаем на высоком уровне. Считаю этот возраст оптимальным для нашего вида спорта. Довольно неплохо все выступали, но главное – не останавливаться. Теперь, в ближайшие три года, у нас постоянно будет новая мотивация, можно сказать, получили второе дыхание. Теперь каждый новый турнир будет крайне важен, ведь нужны баллы, лицензия на Олимпиаду.

- Насколько результат команды и ваш лично стал для вас неожиданным?

Е.К. Я ждала этой медали. Очень долго к ней шла. Ведь я участвовала уже в шести чемпионатах Европы и ни разу не удавалось завоевать награду, при том, что несколько раз была буквально в шаге от нее. Два или три раза выходила в так называемый «малый финал» (схватку за бронзовую медаль) и оба раза не везло. Впрочем, в этот раз я верила, что обязательно все получится. Была настроена, мотивирована, и с личным тренером прошла всю подготовку, и на сборах в национальной команде чувствовала уверенность в себе и своих силах.  

  

Что касается командного успеха, то также не считаю его неожиданным. Команда очень долго работает, слаженная. Кстати, в 2014-м году в Финляндии была бронзовым призером чемпионата Европы. Так что предпосылки к такому успеху в этом годы были.

А.С. Я в последние годы медалей чемпионата Европы не выигрывала, не получалось, (В 2016-м году Серегина выиграла бронзу Чемпионата мира, единственную медаль сборной Украины на турнире.) Раньше были медали Европы, а вот в последнее время… То в третьем бою проиграла, то еще раньше. Безусловно, хотелось повторить результат 2013 года, когда впервые стала чемпионкой Европы. На сей раз, в личном турнире помешала дойти до решающего поединка француженка, с которой я провела поединок в полуфинале. Тем не менее, после полуфинала была настолько психологически уверена в себе, что знала - бронзу не отдам.

Что касается команды - сколько ездим - знаем друг друга, соперниц знаем, кто сильнее, кто слабее. Все команды мы знали, сильные-слабые стороны соперниц. Опять же, второй бой с француженками был очень сложный в командном кумите. Точно знали, если пройдем француженок - без медалей не останемся.. Эта победа очень сильно придала уверенности. Знали, что попадем в финал. Единственное, что было неожиданно, когда дрались против Турции, судейство оказалось на редкость справедливым. Хозяйкам не подсуживали, что в карате случается довольно часто. Собственно, поэтому мы и стали чемпионками Европы.

- Что изменилось для вас с получением каратэ олимпийского статуса?

Е.К. Дополнительная мотивация – главное. Олимпийский спорт совсем другой. Чувствуется внимание извне, увеличилось финансирование. Но, конечно, для меня это далеко не самое главное. Это была мечта каждого спортсмена и моя, в том числе. С самого детства мечтала выступить на Олимпиаде. Теперь эта мечта может воплотиться в жизнь.

А.С. Карате стало гораздо более популярным видом спорта, нежели ранее. В прошлом году вскоре после новости о том, что вид спорта приняли в олимпийскую программу, проходил чемпионат Украины и приехало рекордное количество участников. И до сих пор, с каждым днем популярность только растет. Вот сейчас мы внесли в эту популяризацию свой вклад, тем что завоевали медали. Поддержка в целом постоянно растет.

- Как вы думаете: что изменится для украинского каратэ в целом в связи с олимпийской перспективой?

Е.К. Сразу после возвращения с чемпионата Европы к нам было приковано очень большое внимание, что, конечно же, радует. Были встречи в Киеве, в частности, с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, с представителями Минмолодьспорта общались. Приятно, когда победу с тобой хотят разделить очень много людей.

А.С. Еще в декабре прошлого года была первая встреча с президентом НОК Сергеем Бубкой, где нас приняли в олимпийскую семью, карате стало полноценным членом НОК. Для нас это что-то новое. Что изменится? Хотелось бы, что бы изменилось финансирование, уровень поддержки спортсменов. Наша федерация хоть и молодая, постоянно поддерживает спортсменов, финансирует поездки, выплачивает премии за хорошие результаты, обеспечивает костюмы.

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Сейчас появилась президентская стипендия, чувствуется поддержка от государства.

Единственное, что хотелось бы, чтобы на достойном уровне финансировалась молодежь, у которой сейчас нет большой поддержки. Ведь пройдет несколько лет, мы закончим выступать и кому-то нужно будет поддержать наши успехи, кто-то должен будет прийти на смену.

- Видите ли вы себя в Токио в 2020 году, какие задачи ставите перед собой?

Е.К. Конечно, вижу. Мое задание на ближайшие три года – выложиться по максимуму. Тренироваться, ездить на соревнования, выигрывать и выигрывать. Зарабатывать баллы для получения лицензии. Все в комплексе.

А.С. Я очень хочу, конечно, но вместе с тем понимаю, что это самая-самая вершина путь предстоит крайне непростой. Впрочем, готова ко всем сложностям. Буду биться за путевку на Игры изо всех сил.

- Какую поддержку вы получаете в процессе подготовки, устраивает ли она вас? Что хотелось бы изменить?

Е.К. В апреле меня поставили на зарплату в Минмолодьспорт, я теперь спортсмен-инструктор. Появились премии и т.д. Ранее нас финансировала только федерация, но сейчас уже намного лучше. Каждый может полноценно готовится, бороться за очки, за возможность попасть на Олимпиаду.

Кстати, с премиями возникла неприятная история. У нас в Токио, в турнире по карате, будет три весовые категории (ряд категорий будут совмещены), а я сейчас выступаю в легком весе. И моя категория считается неолимпийской. Поэтому премия оказалась значительно меньше той, которая полагается чемпионам из олимпийских видов программы.

Впрочем, стараюсь не обращать на это внимание. Главное сейчас – сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде. Выбросить все лишнее из головы.      

А.С. В процессе подготовки мы получаем поддержку от УФК, федерация оплачивает поездки на турниры, сборы, тренировки. Плюс различные премии, по итогам соревнований, которых сейчас стало больше – все это хорошо. Но… Восстановительные процедуры приходится оплачивать себе самому.  Всевозможные витаминные комплексы, массажи влетают в немалую копеечку. И очень хотелось бы, чтобы государство и федерация в этом вопросе участвовали. Лично мне в этом году помогает депутат Черноморского горсовета Юрий Иванович Бузько.

Екатерина, у Вас было много призовых мест на крупных международных турнирах, но ни одной медали чемпионата Европы. За счет чего сейчас появились сразу две награды, да и еще и обе золотые?

Е.К. Да, у меня были медали турниров серии Премьер-лиги, было 4-е место Европейских игр, но постоянно чего-то не хватало. Словно рок какой-то… Тренер уже сейчас, постфактум, шутит, что мы просто ждали пока карате дадут олимпийский статус.

Ощущаете ли вы серьезную конкуренцию на внутриукраинской арене в своей весовой категории?

Е.К. К сожалению, у нас не такая большая конкуренция, как могла бы быть. В моей категории на последнем чемпионате Украины выступало 6 человек. Есть две хорошие перспективные девочки, но этого мало. Конкуренция у нас далеко не такая, как должна быть. Как в других странах, серьезно развивающих карате.

-Как вы думаете, что изменится в вашей жизни после такого успеха?

Е.К. Изменится многое. Уже чувствую в себе намного большую уверенность, чем раньше. Более сосредоточенно работаю. Надеюсь, что и с финансированием ситуация изменится в лучшую сторону. Поймите, я не требую чего-то сверхъестественного. Просто, когда ты приезжаешь на турнир и думаешь о том, как заплатить за квартиру и прочих бытовых мелочах, ты априори не можешь полностью сконцентрироваться на соревнованиях. Хочется, чтобы такого рода проблемы не отвлекали от главного.    

Анита, Вы - самая титулованная украинская каратистка. Насколько медали Коджаэли стали для вас событием и эмоциональным потрясением?

А. С. Для меня стала большим событием победа в командном кумитэ. Очень нравится этот вид программы. Иногда посмотреть со стороны, так даже больше стараюсь, чем в личном. Эмоции другие. Ведь здесь я борюсь не только за себя, но и за других девочек. И это, конечно, незабываемые эмоции.

Вы - основной претендент и надежда украинского каратэ на участие в Олимпиаде 2020. Как вы готовитесь к этому событию?

А.С. Готовлюсь более чем серьезно. В частности, приняла ряд важных решений. Уволилась из полиции и сосредоточилась исключительно на спорте. После принятия решения об олимпийском статусе карате поняла, что это другой уровень и нужен другой уровень подготовки. Ведь раньше я успевала провести одну тренировку в день и сама понимала: этого недостаточно. А сейчас тем более.

Сказывается ли как-нибудь на вашей подготовке то, что вы живете не в большом центре, а в маленьком городе?

А.С. Намного лучше жить в маленьком городе. Я не трачу много времени на дорогу. На перемещения, от дома до зала у меня уходит 5 минут на машине или 15 минут пешком. Хорошая база. свежий воздух, рядом море. Мне очень нравится мой город, и я рада, что живу и тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям именно здесь.

Кирилл Стадниченко

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Теги: #каратэ