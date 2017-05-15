Легенда тенниса Роджер Федерер заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос-2017

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение пропустить Открытый чемпионат Франции.

Швейцарец, в этом году не сыгравший ни одного турнира на грунте, решил не принимать участия в Ролан Гаррос и сосредоточиться на турнирах на траве и харде. Об этом 35-летний теннисист заявил на своем официальном сайте.

"К сожалению, я решил не участвовать в Открытом чемпионате Франции по теннису. Я действительно упорно работал на корте и вне его в течение прошлого месяца, но для того, чтобы оставаться в Мировом туре еще не один год, я чувствую, что для меня лучше пропустить грунтовый сезон в этом году и готовиться к сезонам на траве и на харде.

Старт года был волшебным для меня, но я считаю, что планирование будет ключом к моим продолжительным спортивным выступлениям. Моя команда и я пришли к заключению, что турнир на грунте не пойдет на благо для моего тенниса и физической подготовки в остатке сезона. Я буду скучать по французским фанатам, всегда так поддерживавшим меня, и я жду встречи с ними на Ролан Гаррос в следующем году", - заявил Роджер Федерер.

Открытый чемпионат Франции стартует на кортах Парижа 22 мая.