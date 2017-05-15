Украинка выиграла престижную гонку по маунтинбайку в Австрии

Украинка финишировала первой на соревнованиях высшей категории в австрийском Обертрауне.

Украинка Яна Беломоина стала победительницей гонки высшей категории по маунтинбайку в австрийском Обертрауне, сообщает Xsport. Украинка, выступающая в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, преодолела 5 кругов дистанции за 1 час 31 минуту 59 секунд. Беломоина опередила приехавшую к финишу второй швейцарку Линду Индерганд более чем на полторы минуты. Третье место заняла бронзовая призерка Рио и двукратная чемпионка мира канадка Катарин Пендрель. Победа в Австрии принесла украинке 90 очков в рейтинг Международного союза велосипедистов. По состоянию на начало мая украинка занимала 5-ю строчку рейтинга.

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