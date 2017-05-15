Украинка выиграла престижную гонку по маунтинбайку в Австрии
19:10, 15 мая 2017Другое
221
Украинка финишировала первой на соревнованиях высшей категории в австрийском Обертрауне.
Яна Беломоина на гонке в Австрии / Facebook MTB Grand Prix
Украинка Яна Беломоина стала победительницей гонки высшей категории по маунтинбайку в австрийском Обертрауне, сообщает Xsport.
Украинка, выступающая в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, преодолела 5 кругов дистанции за 1 час 31 минуту 59 секунд.
Беломоина опередила приехавшую к финишу второй швейцарку Линду Индерганд более чем на полторы минуты. Третье место заняла бронзовая призерка Рио и двукратная чемпионка мира канадка Катарин Пендрель.
Победа в Австрии принесла украинке 90 очков в рейтинг Международного союза велосипедистов.
По состоянию на начало мая украинка занимала 5-ю строчку рейтинга.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter