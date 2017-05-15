Олимпийская чемпионка, покинувшая Украину, хочет вновь вернуться в сборную

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарке Инна Осипенко-Радомская после двух лет выступлений за сборную Азербайджана планирует вернуться домой и снова выступить за сборную Украины на ближайших летних Олимпийских играх в Токио-2020. Об этом сообщает Xsport.

О своих планах спортсменка рассказала во время соревнований на Киевском водохранилище Kiev Sup&Kayak Marathon 2017, в которых Инна принимала участие вместе с мужем и по совместительству тренером Дмитрием Радомским.

Спортсменка сообщила, что в нынешнем году она взяла паузу, чтобы посвятить себя семье, но в дальнейшем планирует возобновить профессиональную карьеру и побороться за лицензию на Олимпийские игры-2020 уже в составе сборной Украины.

"Олимпийские игры в Рио были хорошим опытом для меня, Азербайджан также был хорошим опытом, но он уже остался в истории. Думаю, что если получится, вернусь домой и буду выступать за Украину. Хочу побороться в Токио уже за свою страну, потому что, знаете, все таки внутри, в крови оно остается свое. Когда ты там, то ты в принципе на работе. Когда достигаешь результата, то нет того морального удовлетворения, которое ты получаешь, когда стоишь в своих цветах. Поэтому думаю, что в будущем, у меня все сложится", - сказала Осипенко-Радомская.

Напомним, 34-летняя спортсменка является полным кавалером олимпийских наград, в ее коллекции пять олимпийских медалей. В Афинах-2004 Инна завоевала бронзу в составе украинской байдарки-четверки на дистанции 500 метров, в Пекине-2008 Осипенко-Радомская стала олимпийской чемпионкой в байдарке-одиночке на 500 метров, в Лондоне-2012 Инна завоевала две серебренные награды на дистанциях 200 и 500 метров.

В 2014 году Осипенко-Радомская вместе с тренером-мужем Дмитрием Радомским со скандалом ушли в сборную Азербайджана. На Олимпийских играх в Рио, которые стали пятыми в карьере спортсменки, Осипенко-Радомская завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров.