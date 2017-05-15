Украинец Сергей Стаховский выбыл из сотни лучших теннисистов мира в рейтинге ATP

15 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала на своем сайте обновленную версию рейтинга в мужском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов, который длительное время не принимал участие в турнирах, вернулся на корт, выступив на турнире серии АТР 1000 в Мадриде. Однако украинцу не удалось пробиться в основную сетку соревнований – Долгополов проиграл в квалификации. В связи с не самым удачным выступлением в Мадриде украинский теннисист опустился на две позиции – с 87-го места на 89-е.

Илья Марченко также не смог подняться в мировом рейтинге после почти что двухмесячного отсутствия на кортах. Сейчас украинец занимает 123-е место в рейтинге АТР, потеряв одну позицию.

Больше всех понизился в списке сильнейших теннисистов планеты Сергей Стаховский. Украинец опустился сразу на 28 строчек из-за того, что не защитил свой титул в Сеуле, и теперь занимает 124-е место, выбыв из сотни сильнейших.

Лучшим теннисистом планеты остается британец Энди Маррей. На второй строчке удержался серб Новак Джокович, а тройку лидеров замыкает швейцарец Стэн Вавринка.

Снова улучшил свои позиции Рафаэль Надаль, который 14 мая стал чемпионом турнира в Мадриде. Испанец обошел Роджера Федерера, заняв 4-ю строчку списка.