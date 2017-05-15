Элина Свитолина потеряла место в топ-десятке в новом рейтинге лучших теннисисток планеты

Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг лучших теннисисток планеты.

Украинка Элина Свитолина после пребывания на минувшей неделе на 10-й строчке опустилась на одну позицию и теперь занимает 11-е место в рейтинге.

Леся Цуренко идет на 41-м месте (была 42-й), Катерина Бондаренко осталась на 91-м месте, Катерина Козлова - 147-я (146).

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По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга.

Чемпионка турнира в Мадриде Симона Халеп с 8-го места поднялась на 4-е.