Элина Свитолина потеряла место в топ-десятке в новом рейтинге лучших теннисисток планеты

12:50, 15 мая 2017
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После победы на турнире в Венгрии 14-летняя украинка Марта Костюк дебютировала в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Элина Свитолина / btu.org.ua

Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг лучших теннисисток планеты.

Украинка Элина Свитолина после пребывания на минувшей неделе на 10-й строчке опустилась на одну позицию и теперь занимает 11-е место в рейтинге.

Леся Цуренко идет на 41-м месте (была 42-й), Катерина Бондаренко осталась на 91-м месте, Катерина Козлова - 147-я (146).

Читайте также14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый в карьере турнир среди взрослыхОтметим дебютное появление в рейтинге WTA 14-летней Марты Костюк, которая в субботу выиграла свой первый в жизни турнир на взрослом уровне. Марта Костюк занимает 1065-е место.

По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга.

Чемпионка турнира в Мадриде Симона Халеп с 8-го места поднялась на 4-е.

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Теги: #Свитолина#теннис#WTA