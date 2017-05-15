Украинская сборная по каратэ, завоевавшая 6 медалей на чемпионате Европы, встретилась с Сергеем Бубкой

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка встретился с медалистами чемпионата Европы по каратэ, их тренерами и руководством Украинской федерации каратэ.

На встрече, состоявшейся в Олимпийском доме, главный олимпиец страны тепло поздравил героев первого в истории европейского первенства, которое имело олимпийский статус, а ее участники разыграли не только медали, но и боролись за важные рейтинговые очки, необходимые для попадания на Игры ХХХII Олимпиады в Токио 2020 года.

Напомним, что 52-й чемпионат Европы по каратэ проходил с 4-го по 7 мая в турецком городе Измит, а сборная Украины сотворила настоящую сенсацию, завоевав 6 наград: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

В итоге украинцы заняли 4-е общекомандное место, уступив лишь признанным грандам европейского каратэ – командам Турции, Испании и Италии, и опередив такие ведущие державы как Франция, Хорватия, Азербайджан, Германия.

«Бесспорно, сейчас все мысли и подготовка должны быть направлены на эффективную подготовку и удачное выступление на Олимпийских играх в Токио. Успех на чемпионате Европы – отличный фундамент для дальнейшего развития и новых побед», - отметил Сергей Бубка, поздравляя и благодаря за достижения сборной Украины по каратэ, сообщает официальный сайт НОК.

«После получения каратэ олимпийского статуса мы получили дополнительный толчок, второе дыхание. На европейском первенстве Украина хорошо заявила о себе не только в Европе, но и мире. К нам стали по-другому относиться, еще больше уважать как соперники, так и представители судейского корпуса», - рассказала чемпионка Европы Анита Серегина.

По словам капитана сборной по каратэ и серебряного призера европейского первенства Станислав Горуны, команда серьезно настроена на высокие олимпийские результаты. «Для спортсменов подготовка важнее тех премий, которые возможно получить за победы. Мы больше стремимся побеждать, чем зарабатывать деньги. Победы в Турции – совместный результат. Подготовка к первенству Старого Света была на высшем уровне, атмосфера в команде – хорошей, оставалось бороться и стремиться к победе. Верим, что условия для подготовки команды будут постоянно улучшаться и мы не подведем», - заверил спортсмен.

Со своей стороны, президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук поблагодарил Национальный олимпийский комитет за поддержку: «Нам приятно и важно чувствовать себя полноправными членами Олимпийской семьи. Наши достижения – это общая победа, достижение всей Олимпийской семьи. Успешное выступление на чемпионате Европы – хороший старт на пути к Токио и важно удержать этот темп, удачно преодолеть олимпийскую квалификацию и побороться за олимпийские награды», - подчеркнул президент УФК.

Участники встречи также обсудили вопросы дальнейшего развития каратэ, подчеркнули важность увеличения государственной поддержки для финансирования вида спорта, интеграции представителей Украины в руководящие органы международных и европейских федераций, возможное проведение международных соревнований на территории нашей страны.