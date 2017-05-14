Чемпионки Украины по гандболу посвятили свою победу в чемпионате воинам АТО

Гандболистки клуба «Галичанка» (Львов), которые еще в конце апреля оформили звание чемпионок Украины сезона-2016/2017, сыграли заключительный поединок чемпионата с ужгородскими «Карпатами» (18:16).

По окончании состоялась церемония награждения чемпионок, сообщает официальный сайт ФГУ. Львовские болельщики шквалом аплодисментов приветствовали героинь, которые в третий раз подряд завоевали золотые медали первенства Украины.

На церемонии награждения капитан «Галичанки» Леся Смолинг поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в команду.

Читайте такжеЛьвовская "Галичанка" досрочно выиграла золото чемпионата Украины по гандболу«Дорогие наши зрители, болельщики, мы безгранично благодарны вам, ведь одержали эту победу именно благодаря вашей поддержке. Спасибо нашему верному фан-сектору: ребята были с нами не только на домашних играх, но и сопровождали на выездах.

В этом сезоне мы заручились поддержкой и новых болельщиков. Это военные из 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины, а также будущие защитники Украины - из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и Львовского государственного лицея им. Героев Крут. Спасибо всем вам».

Свою победу в чемпионате львовянки-гандболистки посвятили воинам АТО.

Леся Смолинг: «Хотим посвятить победу воинам АТО, которые защищают нашу землю. Ведь только благодаря их героизму и безграничной любви к родному краю мы имеем возможность учиться, заниматься спортом, работать, мечтать и просто спокойно жить!»

На награждении «Галичанку» поздравили мэр Львова Андрей Садовый и президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник.

Следует отметить, что вице-чемпионами Украины стали ужгородские «Карпаты», а бронзовым призером – херсонская «Днепрянка».