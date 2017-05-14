Украинские шпажисты вошли в четверку лучших на этапе Кубка мира, обыграв россиян

Сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Анатолия Герея, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Романа Свичкаря заняла четвертое место на этапе Кубка мира в Париже.

Украинцы стартовали в туре прямого выбывания под третьим номером и в первом бою за попадание в 1/16 финала одержали уверенную победу над командой Турции со счетом 45:31. В следующем же раунде украинские шпажисты выбили из борьбы американцев, обыграв соперников со счетом 43:36, и вышли на россиян.

В 1/4 финала Герей, Станкевич, Свичкарь и Хворост сумели вырвать путевку в полуфинал у сборной России, завершив поединок с перевесом в 3 укола в свою пользу, сообщает Xsport. Стоит отметить, что на протяжении всей встречи украинские фехтовальщики отставали от своих соперников, но ход боя сломил Герей, который в последнем поединке с Вадимом Анохиным нанес 18 уколов против 11 от оппонента и принес победу украинцам – 28:23.

В финал сборной Украины пробиться не удалось – на пути стали итальянцы, которые победили украинских шпажистов со счетом 40:29. Таким образом, за бронзу этапа Кубка мира украинцы должны были бороться с японскими фехтовальщиками, наставником которых является украинский специалист Александр Горбачук.

В бронзовом поединке обе команды не стремились набрать большое количество очков – почти все бои завершались пассивом. В самом начале встречи японцы создали себе гандикап в три укола и удерживали его на протяжении всей встречи. В последнем бою Герея и Иночи Ито украинцу удалось свести разрыв в счете к минимуму – 21:22, однако на последних секундах лидер команды Японии сумел парировать следующие атаки украинского фехтовальщика и удержать лидерство. Противостояние завершилось победой японских фехтовальщиков со счетом 26:22.

Стоит отметить, что сборная Украины в этот раз выступала без своего 1-го номера Богдана Никишина, который в нынешнем сезоне стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Швейцарии.