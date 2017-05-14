Полицейский мотоцикл спровоцировал массовый завал во время 9-го этапа велогонки Giro d'Italia (видео)
Сразу несколько участников многодневного веломарафона получили травмы из-за мотоцикла сопровождения.
Полицейский мотоцикл стал причиной завала во время 9-го этапа веломногодневки Giro d'Italia.
За 14 км до финиша один из гонщиков команды Sunweb зацепил мотоцикл, стоявший на обочине, и врезался в группу спортсменов из команды Sky. В итоге несколько гонщиков упало, в их числе и лидеры команды испанец Микель Ланда и британец Герейнт Томас
Из-за завала на этом участке задержался также лидер Orica-Scott Адам Йейтс.
Победителем 9-го этапа Giro d'Italia стал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из Movistar Team. Его результат прохождения трассы (149 км) - 3 часа 44 минуты 51 секунда, сообщает официальный сайт турнира.
Видео инцидента с падением велосипедистов:
NO!!— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 травня 2017 р.
Most of @TeamSky, including @GeraintThomas86, are taken out by a police motorbike #Giro100pic.twitter.com/iPJg7iXo4K