Сборная Украины по волейболу выиграла турнир в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске завершился международный турнир по волейболу на Кубок городского головы, где национальная сборная Украины выиграла все три матча. сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

В заключительном матче, в субботу, украинцы обыграли команду Латвии со счетом 3:0.

Наша сборная имела преимущество на протяжении всей игры, выиграв с трудом только первую партию и не испытав проблем в двух других - 27:25, 25:21, 25:19.

Читайте такжеНациональная сборная Украины по волейболу обыграла молодежную на турнире в Ивано-Франковске В свою очередь, молодежная сборнай Украины (U-21) проиграла третий матч подряд, уступив национальной команде Беларуси - 0:3 (20:25, 20:25, 12:25).

Таким образом, по итогам турнира национальная сборная Украины показала стопроцентный результат - три победы, 9 очков из 9 возможных, разница партий 9:1.

У Беларуси - 6 очков (разница партий - 7:4), у Латвии - 3 (4:6), молодежной команды Украины - 0 (0:9).