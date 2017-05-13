14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый в карьере турнир среди взрослых
19:29, 13 мая 2017Другое
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Наша тенниситка победила на соревнованиях в венгерском Дунакеси.
Марат Костюк в 14 лет выиграла турнир среди взрослых / btu.org.ua
В Венгрии завершился финальный матч теннисного турнира XIXO Open Dunakeszi (призовой фонд - 25 тьс. долларов США), где украинкка Марта Костюк обыграла Бернарду Перу из США, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.
Игра, продолжавшаяся 1 час и 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3.
За это время наша спортсменка выполнила 3 эйса, совершила 2 двойные ошибки, подала 51,9 процента точных первых подач и реализовала 3 из 6 брейк-поинтов. Украинка выиграла 61 розыгрыш мяча против 49 у соперницы.
Как сообщал УНИАН, это был первый турнир среди взрослых для нашей 14-летней спортсменки, где она сумела дойти до финала.
Теперь она не только дошла до финала, но и выиграла титул.
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