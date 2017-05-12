Национальная сборная Украины по волейболу обыграла молодежную на турнире в Ивано-Франковске

18:41, 12 мая 2017
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Главная команда страны одержала вторую победу подряд.

prosport.tsn.ua

Национальная сборная Украины во втором матче международного турнира на Кубок городского головы Ивано-Франковска победила украинскую «молодежку» и стала единоличным лидером соревнований, сообщает Федерация волейбола Украины.

Главная команда страны выиграла со счетом 3:0,

В другом матче дня сборная Белоруссии обыграла Латвию - 3:1.

Таким образом, в турнирной таблице у сборной Украины 6 очков, Латвии и Беларуси - по 3, молодежной сборной Украины - 0,

Как сообщал УНИАН, накануне украинцы одержали волевую победу над командой Беларуси - 3:1, а молодежная команда проиграла Латвии - 0:3.

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Теги: #Ивано-Франковск#сборная Украины#волейбол