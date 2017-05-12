Сильнейший гандбольный клуб Украины возглавит польский тренер

Четырехкратный чемпион Украины по гандболу, участник плей-офф Лиги чемпионов двух последних сезонов ГК «Мотор» по окончании сезона получит нового тренера, сообщает Xsport.

Запорожскую команду возглавит перспективный польский специалист Патрик Ромбел, которому 16 июня исполнится 33 года. Переход тренера в «Мотор» официально подтвердил нынешний клуб Ромбела - польский «Квидзын».

Читайте также"Мотор" выиграл последний матч группового этапа гандбольной Лиги чемпионовПатрик Ромбел всю карьеру игрока провел, выступая за «Квидзын». Закончил играть в 2012 голу, а в 2015-м возглавил «Квидзын», с которым занял четвертое место польской Суперлиги в сезоне 2015/2016. В марте 2016-го Ромбел стал вторым ассистентом главного тренера сборной Польши, а в апреле 2017-го стал главным тренером команды «Б» сборной Польши.

Останется ли в «Моторе» украинский специалист 51-летний Николай Степанец пока не известно. Под руководством Степанца «Мотор» провел два полных последних сезона, на протяжении которых дважды выходил из группы в Лиге чемпионов и участвовал в плей-офф турнира. На внутренней арене «Мотор» с момента назначения Степанеца главным тренером выиграл все матчи, завоевав титулы чемпиона страны, обладателя Кубка и Суперкубка Украины.