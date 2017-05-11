Национальная и молодежная сборные Украины по волейболу выиграли свои первые матчи на турнире в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске начался международный турнир по волейболу на Кубок городского головы, где в первый день свои победы одержали национальная и молодежная сборные Украины, сообщает официальный сайт ФВУ.

Национальная сборная Украины стартовала с волевой победы над белорусами, проиграв первую партию, но выиграв три следующие. В свою очередь, молодежная команда выиграла три партии подряд у команды Латвии.

11 мая. Ивано-Франковск. Манеж колледжа физвоспитания.

Латвия – Украина (U-21) – 0:3 (12:25, 18:25, 11:25)

Украина: Полуян (к), Остапенко, Голавль, Петух, Клепко, Онипко; Кучер (л), Канаев (л), Лиходед, Плясецкий, Вієцький. Тренер – Николай Пасажін

Продолжительность матча: 64 мин. (22+22+20).

Украина – Беларусь– 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:16)

Украина: Дьячков, Сторожилов (к), Дрозд, Куцмус, Тевкун, Рябуха; Фомин (л), Ковальчук, Тупчий. Тренер – Угіс Крастиньш.

Продолжительность матча: 96 мин. (22+27+25+22).