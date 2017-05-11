Убийцу двукратной призерки чемпионата мира по биатлону Демиденко приговорили к пожизненному заключению

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 37-летнего жителя Глуховского района, у которого в прошлом уже была судимость за убийство, по обвинению в умышленном противоправном причинении смерти двукратной призерке чемпионата мира по биатлону, сообщает Прокуратура Сумской области.

В июне 2013 года Елену Демиденко нашли убитой в Глухове Сумской области. Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Убийство было совершено в день рождения спортсменки, которой исполнилось 28 лет.

Демиденко дважды становилась призером чемпионата мира по летнему биатлону.

Досудебным расследованием установлено, что к убийству девушки причастен ее сожитель - Самарин Роман Викторович. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Через некоторое время правоохранители установили, что он действительно находится на территории другой страны, где совершил кражу и уже отбывает наказание. Сотрудники полиции подготовили процессуальные документы на его экстрадицию и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину.

10 мая приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.