Волейбольная сборная Украины сыграет в Ивано-Франковске впервые под руководством тренера-иностранца

11-13 мая в рамках празднования Дня города в Ивано-Франковске состоится международный волейбольный турнир с участием мужской национальной сборной по волейболу и юниорской команды U-21.

Обе сборные готовятся к отборочным турнирам за выход на чемпионат мира, и нынешние соревнования станут генеральной репетицией для "сине-желтых".

Кроме украинских сборных участие в турнире на Кубок городского головы примут команды Латвии и Беларуси, сообщает официальный сайт ФВУ.

Расписание игр

11 мая

14:00 - Латвия - УКРАИНА U-21

17:00 - УКРАИНА - Беларусь

12 мая

13:00 - Латвия - Беларусь

15:00 - УКРАИНА - УКРАИНА U-21

13 мая

14:00 - Беларусь - УКРАИНА U-21

16:30 - УКРАИНА - Латвия

Впервые у руля главной команды Украины находится иностранный специалист - литовец Угис Крастинш, для которого нынешний турнир станет боевым крещением на посту наставника украинской сборной.