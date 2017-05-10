Волейбольная сборная Украины сыграет в Ивано-Франковске впервые под руководством тренера-иностранца
Турнир в Ивано-Франковске 11-13 мая станет этапом подготовки сборной Украины к матчам квалификации чемпионата мира.
11-13 мая в рамках празднования Дня города в Ивано-Франковске состоится международный волейбольный турнир с участием мужской национальной сборной по волейболу и юниорской команды U-21.
Обе сборные готовятся к отборочным турнирам за выход на чемпионат мира, и нынешние соревнования станут генеральной репетицией для "сине-желтых".
Кроме украинских сборных участие в турнире на Кубок городского головы примут команды Латвии и Беларуси, сообщает официальный сайт ФВУ.
Расписание игр
11 мая
14:00 - Латвия - УКРАИНА U-21
17:00 - УКРАИНА - Беларусь
12 мая
13:00 - Латвия - Беларусь
15:00 - УКРАИНА - УКРАИНА U-21
13 мая
14:00 - Беларусь - УКРАИНА U-21
16:30 - УКРАИНА - Латвия
Впервые у руля главной команды Украины находится иностранный специалист - литовец Угис Крастинш, для которого нынешний турнир станет боевым крещением на посту наставника украинской сборной.