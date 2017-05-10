Украинец Стаховский вышел в четвертьфинал теннисного турнира ITF в Узбекистане

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в четвертьфинал теннисного турнира ITF серии "Челленджер" в Карши (Узбекистан) с призовым фондом $75,000. Об этом сообщила Sport Arena.

Сергей Стаховский подтверждает статус лидера посева в Карши. Во втором круге украинец разобрался с египтянином Каримом-Мохамедом Маамуном. Первый сет наш теннисист взял с одним брейком, а во втором победил на тай-брейке.

Встреча продолжалась 81 минуту. На счету Сергея 13 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Стаховский одержал 16-ю победу в 31-м матче сезона и в третий раз за год сыграет в 1/4 финала «челленджера». Далее украинец встретится с Юки Бхамбри из Индии.

Не поддержал почин соотечественника Владислав Манафов, который впервые выступал во втором раунде «челленджера». Украинец уступил белорусу Ярославу Шило. Поединок продлился 1 час 49 минут. На счету Владислава пять эйсов, четыре двойные ошибки и один брейк.

2-й раунд

Сергей Стаховский (Украина, 1) — Карим-Мохамед Маамун (Египет) — 6:4, 7:6 (5)

2-й раунд

Ярослав Шило (Беларусь) — Владислав Манафов (Украина) — 7:6 (4), 7:5