На четвертом этапе велогонки Giro d'Italia завалились сразу два российских гонщика, один травмирован

На Аппенинах сегодня состоялся 4-й этап знаменитой велогонки Giro d'Italia, которая в этом году отмечает свой столетний юбилей.

9 мая гонщикам предстояло преодолеть один из самых сложных этапов многодневки - подъем на горную вершину Этна, известную благодаря самому высокому в Европе действующему вулкану.

Читайте такжеСтарт юбилейной 100-й велогонки Giro d'Italia принес сенсацию от дебютантаПоследние 18 км на финише этапа идут под крутым углом вверх — это давало основания ожидать любых форс-мажоров. Правда, неожиданности произошли раньше. На подъезде к основному подъему лидер общего зачета Giro d'Italia Фернандо Гавирия запутал часть группы гонщиков, выбрав неверный марштрут на развязке. В результате произошло падение двух российских велосипедистов Павла Кочеткова и Ильнура Закарина. Кочетков в результате падения сломал ключицу и теперь не сможет продолжить участие в Giro d'Italia.

Ильнур Закарин продолжил гонку и финишировал на втором месте. Россиянин не смог настигнуть словенца Яна Поланца, который пришел к финишу первым.

В общем зачете лидерство перешло Бобу Юнгельсу из Люксембурга, который переоденется в традиционную для Giro розовую майку лидера.