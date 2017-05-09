Мужская сборная Украины выиграла золото на чемпионате мира по шашкам-100 в блице

Каскадом наград отличились украинские спортсмены в одном из самых престижных интеллектуальных видов спорта - международных шашках, в котором в последние годы доминировали спортсмены России.

9 мая, в последний день чемпионата мира по шашкам-100 в блице, который проходил в турецком Измире, мужская сборная Украины в составе харьковчанина Юрия Аникеева и днепрянина Артема Иванова завоевала первое место. Об этом УНИАН сообщила Федерация шашек Украины.

Кроме того, индивидуальной наградой в этом же виде шашек отличился Юрий Аникеев, который стал серебряным призером первенства планеты.

Читайте такжеШашист Аникеев: Международной федерации шашек не понравилось, что я везде мелькаю в вышиванке… Открыто в вину это никто не вменял, но в кулуарах об этом говорилиПервое место в самой быстрой из шашечных программ - блице - 5 минут на партию - занял Жан-Марк Нджофанг из Камеруна. Украинец Юрий Аникеев уверенно завоевал серебро, опередив многократного чемпиона мира из России Алексея Чижова. Таблицу мужского турнира можно увидеть здесь.

Поддержала медальный темп и женская команда Украины в блице. Украинки Ольга Балтажи и Виктория Мотричко завершили командные соревнования с серебряной наградой.

Начиная с 1 мая в Измире проходил цикл соревнований по шашкам-100. Как сообщал УНИАН, чемпионом мира по быстрым шашкам стал международный гроссмейстер Артем Иванов из Днепра. У женщин серебро в активе у международного гроссмейстера Ольги Балтажи из Ивано-Франковска.

Также необходимо отметить успех на Кубке мира международного гроссмейстера Виктории Мотричко из Одессы. Она сражалась в смешанном турнире мужчин и женщин, и в женском зачете стала победительницей Кубка мира-2017 в Турции.