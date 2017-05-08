Украинец Артем Иванов завоевал звание чемпиона мира по шашкам-100 в турецком Измире

С 6-го по 7 мая в Измире (Турция) прошел чемпионат мира по шашкам-100 (быстрые шашки). Турнир собрал большинство сильнейших спортсменов мира, сообщила корреспонденту УНИАН Федерация шашек Украины.

Международный гроссмейстер из Днепра Артем Иванов завоевал звание чемпиона мира. Это первое подобное достижение в истории украинских шашек.

На турнире украинец опередил трех ведущих российских гроссмейстеров - Александра Гетманского, Александра Шварцмана и Александра Георгиева.

Днепрянин Артем Иванов уже имел в своем послужном списке звание чемпиона Европы по быстрым шашкам в 2014 году. На первенстве планеты ранее высшим достижением для него было четвертое место.

Серебряную медаль чемпионата мира-2017 для Украины завоевала Ольга Балтажи из Ивано-Франковска.

В командном зачете чемпионата мира по шашкам-100 и мужская, и женская сборные Украины заняли вторые места. В составе украинской команды серебряные медали завоевал дуэт Артем Иванов и Денис Шкатула. Аналогичного успеха в женской команде добились Ольга Балтажи и Виктория Мотричко.

Сегодня начался еще один вид программы чемпионата мира по шашкам-100 - блиц, где украинцы также претендуют на медали.