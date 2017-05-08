Сборная Украины завершила чемпионат Европы по спортивной борьбе с тремя медалями

В сербском городе Нови-Сад завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Сборная Украины в последние два дня соревнований не пополнила свою копилку новыми наградами.

Среди борцов греко-римского стиля ближе всех к пьедесталу был закарпатец Юрий Шкрюба, но он, к сожалению, в бронзовом финале уступил более фактурному борцу из Германии и завершил выступление 5-м. То же самое относится к еще одному представителю Украины харьковскому борцу Димитрию Тимченко. Он также не сумел подняться выше 5-го места.

Напомним, что лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк пропустил нынешний чемпионат Европы.

Таким образом, на первенстве Европы-2017 наша команда завоевала три медали - одну серебряную и две бронзовые. На пьедестал поднимались исключительно представительницы женской борьбы. Серебро нашей сборной принесла Илона Семкив в категории до 48 кг, бронза на счету Юлии Ткач (63 кг) и Аллы Черкасовой (69 кг).

Отметим большое количество пятых мест украинцев. До подиума немного не дотянули представители греко-римской борьбы Юрий Шкрюба, Димитрий Тимченко, "вольники" Петр Билейчук, Гор Оганесян и Анжелина Лысак в женской борьбе.

В общем турнирном зачете команда Украины поделила 12-13 места с Молдовой.