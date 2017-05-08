Украинка Элина Свитолина выбыла из престижного теннисного турнира WTA в Мадриде

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла в стартовом раунде испанского турнира Premier Mandatory в Мадриде , оступившись на китаянке Чжэн Сайсай. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Элина Свитолина прибыла в Мадрид, имея в активе три титула в нынешнем сезоне и рекордные 26 выигранных матчей. Украинка стала чемпионкой Тайбэя и Дубая в феврале, а неделю назад торжествовала в Стамбуле.

Личным рекордом Свитолиной в столице Испании являлся лишь выход во второй раунд.

Против Чжэн Сайсай Элина уже играла на победном для себя турнире в Дубае, уверенно одолев соперницу во втором круге. С того времени китаянка прибавила, отлично проведя серию домашних турниров. В Мадрид она приехала в ранге 67-й ракетки мира и впервые попала здесь в основную сетку, преодолев квалификацию.

В первом сете Сайсай исполнила невероятные 93% первой подачи, но не самой высокой китаянке это не помогло. Свитолина выиграла первый сет - 6:2.

Во второй партии Элина испытывала проблемы на второй подаче и порой уступала оппонентке в активности.Тем не менее именно украинка первой заработала матчбол при счете 5:4, который китаянка отыграла ударом под линию. Сайсай отыграла и второй матч-пойнт, а на тай-брейке со счета 2:4 забрала пять розыгрышей кряду. Таким образом, Свитолина отдала фактически выигранную партию.

В решающем сете Сайсай старалась больше атаковать, тогда как Свитолина далеко заходила за заднюю линию и отдавала инициативу. Это стоило ей проигрыша в сете. Элина потерпела седьмое поражение за год и впервые с 2014-го покинула Мадрид уже на старте.

Элина Свитолина (Украина, 11) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:7 (4), 3:6