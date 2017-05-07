Украинец Павел Тимощенко стал бронзовым призером этапа Кубка мира по современному пятиборью

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года украинец Павел Тимощенко вошел в тройку призеров на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который прошёл в Кечкемете (Венгрия). Победу одержал француз Валентен Прад, второе место занял венгр Бенце Деметер. У Тимощенко - третий результат.

Читайте такжеПризер Рио-2016 Тимощенко: У нас нет ни одной комплексной базы для занятий пятиборьем. В Украине такого нет вообще. Для мира это была бы странная ситуацияБронза в Венгрии - уже третья награда Тимощенко в этом сезоне (после серебра на первом этапе Кубка мира в США и золота на втором этапе в Египте).

Высокое седьмое место на этапе Кубка мира в Венгрии занял еще один украинец Денис Павлюк - это его лучший результат в карьере.

Следующий этап Кубка мира пройдёт с 25-го по 29 мая в Джонкове (Польша).

Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет, Венгрия

Мужчины. Личное первенство

1. Валентен Прад (Франция) – 1464 очков

2. Бенце Деметер (Венгрия) – 1463

3. Павел Тимощенко (УКРАИНА) – 1461