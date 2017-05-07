Сборная Украины завоевала два золота на чемпионате Европы по каратэ

В турецком городе Измит в воскресенье завершился чемпионат Европы по каратэ.

Украинская сборная завершила соревнования с шестью медалями, две из которых - высшей пробы. Этот багаж позволил украинской команде занять четвертое место в командном зачете вслед за Турцией, Италией и Испанией.

На счету 25-летней львовянки Екатерины Кривой сразу две золотые награды. Одну из них она завоевала в командных соревнованиях в составе женской сборной Украины.

В первом круге наши девушки (Екатерина Кривая, Анастасия Мястковская, Анита Серегина, Анжелика Терлюга) со счетом 2:0 победили команду Македонии. Во втором круге украинки одолели опытных француженок со счетом 2:1.

В четвертьфинале наши спортсменки одолели титулованных австриек, а в полуфинале не оставили шансов словенкам. В воскресенье украинки соревновались за золотую награду со сборной Турции и вышли победителями из этой дуэли.

Вторую золотую награду наша соотечественница Екатерина Кривая завоевала в женском кумитэ в категории до 50 кг. Львовянка поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала, выиграв финальный бой у представительницы Германии Дуйгу Бугур.

Таким образом, 25-летняя украинка стала одной из звезд чемпионата Европы, завоевав две золотые медали, сообщает официальный сайт Украинской федерации каратэ.

«Я невероятно счастлива и я не могу поверить в то, что здесь случилось. Я очень рада за себя, за своего тренера, за свою команду. У меня нет слов, чтобы описать то, что я почувствовала здесь сегодня! Столько эмоций! Это безумие!», - поделилась впечатлениями Екатерина Кривая.

Лидер мужской сборной Украины Станислав Горуна дошел до финала в категории кумитэ до 75 кг. В решающей схватке Станислав, к сожалению, проиграл итальянцу Луиджи Буса. Тем не менее в активе Горуны - "серебро" и титул вице-чемпиона Европы.

В командных категориях кумитэ мужская сборная Украины одолела сборную Германии в матче за 3-е место и получила бронзовую награду чемпионата. Свой вклад в этот успех внесли Станислав Горуна, Ярослав Горуна, Валерий Чеботар, Андрей Торошанко, Константин Цымбал и Игорь Ухнич.

Кроме того, в соревнованиях женщин Анжелика Терлюга и Анита Серегина принесли Украине по бронзовой награде в категориях кумитэ до 55 кг и до 61 кг соответственно.

В категории кумитэ свыше 68 кг Анастасия Степашко, к сожалению, не смогла одолеть шведскую спортсменку и заняла 5-е место.

Олег Филиппович в категории кумитэ среди мужчин до 60 кг также стал 5-м.