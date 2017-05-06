Украинка Леся Цуренко уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.

В стартовом матче киевлянка за 2 часа 10 минут уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии: 6-7(5), 6-2, 2-6, сообщает официальный сайт WTA.

В первом сете Цуренко уступала 2-5, затем сумела сравнять счет, но на тай-брейке Плишкова оказалась удачливее. Украинка уверенно провела вторую партию: 6-2, но решающий сет остался за представительницей Чехии.

Леся Цуренко и Элина Свитолина - единственные представительницы Украины, попавшие в основную сетку турнира. Свитолина проведет матч первого раунда позднее.