Украинка Леся Цуренко уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой в Мадриде
18:39, 06 мая 2017Другое
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Цуренко не сумела преодолеть барьер первого раунда, уступив чешке в трех сетах.
Леся Цуренко уступила третьей ракетке мира / sapronov-tennis.org
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд престижного турнира WTA Premier Mandatory Mutua Madrid.
В стартовом матче киевлянка за 2 часа 10 минут уступила третьей ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии: 6-7(5), 6-2, 2-6, сообщает официальный сайт WTA.
В первом сете Цуренко уступала 2-5, затем сумела сравнять счет, но на тай-брейке Плишкова оказалась удачливее. Украинка уверенно провела вторую партию: 6-2, но решающий сет остался за представительницей Чехии.
Леся Цуренко и Элина Свитолина - единственные представительницы Украины, попавшие в основную сетку турнира. Свитолина проведет матч первого раунда позднее.
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