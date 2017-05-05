Старт юбилейной 100-й велогонки Giro d'Italia принес сенсацию от дебютанта

5 мая на Апеннинах стартовала юбилейная 100-я велогонка Giro d'Italia. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует 28 мая в Милане.

Маршрут сотой Giro d'Italia состоит из 21 этапа общей протяжённостью 3 572 км, что на 105 км длиннее, чем Джиро 2016 года. Самым длинным будет 12-й этап гонки — 237 км, а самым коротким 14-й этап — 131 км. В программе также пять этапов с финишем в гору высшей категории: 4-й этап на гору Этна; 9-й этап до горного массива Маелла, 14-й этап до "святых гор" в Оропа, 18-й этап до Ортизеи и 19-й этап до Пьянкавалло.

Наивысшая вершина гонки будет располагаться на Стельвио по ходу 16-го этапа. Во время гонки будет 3 дня отдыха, сообщает официальный сайт Giro.

Читайте такжеВ Италии после столкновения с грузовиком погиб известный велогонщикНа первом же этапе не обошлось без сенсаций. 25-летний дебютант из Австрии Лукас Пестльбергер (команда Bora-Hansgrohe) смог финишировать первым, преодолев 206 км дистанции за 5 часов, 13 минут и 35 секунд. Вторым пришел австралиец Калеб Эван из команды Orica-Scott, а замкнул тройку призёров немец Андре Грайпель, выступающий за Lotto Soudal.

Отметим, что юбилейная гонка началась с минуты молчания в честь погибшего велогонщика Микеле Скарпони, в честь которого будет назван один из подъемов Giro d'Italia.

Следующий этап из Ольбия в Тортоли (221 км) состоится 6 мая.