Украинка Анна Волошина стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто

В соревнованиях Мировой серии по синхронному плаванию, которые проходят в Торонто, украинка Анна Волошина победила с произвольной программой, получив весомое преимущество над соперницами. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

У Анны 92.3 балла, а у канадки Жаклин Симоно – 91.6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.

Золотая награда Анны Волошиной закрепила лидирующие позиции Украины на турнире.

Напомним, накануне наш дуэт в составе той же Анны Волошиной и Елизаветы Яхно был лучшим в технической программе. Таким образом, у нашей сборной на этом этапе в активе только первые места.