Украинка Анна Волошина стала первой на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто
17:15, 05 мая 2017Другое
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После победы украинского дуэта Анна Волошина завоевала золото и в произвольной одиночной программе.
Анна Волошина / fina.org
В соревнованиях Мировой серии по синхронному плаванию, которые проходят в Торонто, украинка Анна Волошина победила с произвольной программой, получив весомое преимущество над соперницами. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
У Анны 92.3 балла, а у канадки Жаклин Симоно – 91.6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.
Золотая награда Анны Волошиной закрепила лидирующие позиции Украины на турнире.
Напомним, накануне наш дуэт в составе той же Анны Волошиной и Елизаветы Яхно был лучшим в технической программе. Таким образом, у нашей сборной на этом этапе в активе только первые места.
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