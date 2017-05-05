Новак Джокович расстался с тренерским штабом и заявил, что будет тренироваться один

Вторая ракетка мира Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренерским штабом в преддверии одного из крупнейших турниров сезона Ролан Гаррос.

На своем официальном сайте Джокович объявил о том, что расстается с главным тренером Марьяном Вайдой, тренером по фитнесу Гебрхардом Филом-Гричем, физиотерапевтом Мильяном Амановичем.

Джокович и его штаб пришли к обоюдному согласию о завершении сотрудничества после турнира серии Мастерс в Монте-Карло. Серб выразил благодарность трио специалистов за проделанную работу:

«Я бесконечно благодарен им за десятилетие дружбы, профессионализма и приверженность моим карьерным целям. Без их поддержки я бы не смог достичь этих профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя и свою жизнь тому, чтобы помочь мне осуществить мои мечты, они всегда были моей движущей силой, моим попутным ветром.

Это было непростое решение, но все мы чувствовали, что нам нужны перемены. Я очень благодарен и горжусь нашими отношениями и неразрывными узами, которые мы строили годами взаимной любви, уважения и понимания. Это моя семья, и это никогда не изменится», — заявил Джокович.

В прошлом году серб выиграл Australian Open и Ролан Гаррос, собрал «карьерный Шлем» и до ноября возглавлял рейтинг ATP. Но затем Джоковича обошел Энди Маррей, воспользовавшись игровыми проблемами конкурента.

В конце 2016-го Новак объявил о прекращении сотрудничества с тренером Борисом Беккером, чью должность занял Вайда.

В сезоне-2017 Джокович стал чемпионом турнира в Дохе, но больше высоких результатов не показывал. На последнем для себя турнире в Монте-Карло он остановился в 1/4 финала, проиграв Давиду Гоффену.

Также Новак дал понять, что пока не будет спешить называть имя нового тренера.

«Я пробыл в Туре достаточно долго, чтобы знать, как управлять повседневными делами, потому не хочу спешить с решением. Я буду в одиночестве некоторое время, при поддержке своей семьи и руководства. Когда я найду подходящего человека, то объявлю об этом публично, но сейчас я благодарю вас за вашу поддержку и понимание», — добавил серб.