Украинская дзюдоистка сменила гражданство и начиная с мая будет выступать за Азербайджан

Известная дзюдоистка Ирина Киндзерская сменила украинское гражданство на азербайджанское.

25-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, получила заманчивое предложение от Азербайджана в виде заработной платы в 2000 долларов в месяц и солидных призовых за победы, сообщил Xsport.

Читайте такжеОтстраненного главу ГФС Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины (фото)Дебют Киндзерской под новым флагом состоится 12-22 мая на Играх Исламской Солидарности в столице Азербайджана.

Украинская федерация, которая подготовила и вырастила спортсменку, не получит за это никакой компенсации, признал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

По его словам, в новой команде у спортсменки будет больше шансов попасть на Олимпийские игры. "В Рио Киндзерская не поехала, так как проиграла конкуренцию в сборной Светлане Яремке. В конце концов, финансовые условия в Азербайджане намного лучше. К тому же, Ирина вышла замуж за азербайджанца", - подчеркнул главный тренер сборной Украины.

Ирина Киндзерская защищала честь Украины на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м. Совсем недавно Киндзерская под флагом Украины выиграла суперпрестижный турнир Гран-При в Дюссельдорфе.

Отметим, что Федерацию дзюдо Украины две недели назад возглавил отстраненный от выполнения обязанностей руководителя Национальной фискальной службы Украины Роман Насиров.