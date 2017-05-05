Тренировочный комплекс для подготовки украинских биатлонистов хотят возродить в Тернополе

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов принял решение открыть в Тернополе филиал Центра олимпийской подготовки по биатлону. Об этом сказал начальник управления физической культуры и спорта Тернопольской ОГА Виктор Мацикур, сообщает издание Наш день.

Недавно в Киеве состоялось совещание, на котором приняли решение об открытии филиала подготовки биатлонистов в Тернополе. После создания такого центра в Тернополь вернут элиту украинского биатлона, которую временно забрали в Чернигов, сказал Мацикур.

«Думаю, что параллельно с этим поступят необходимая экипировка и патроны для тренировок, и мы получим полноценную поддержку от министерства, достойную уровня выступлений наших спортсменов», – отметил Виктор Мацикур.

При этом он подчеркнул, что единственным возможным вариантом восстановления биатлонного комплекса в Пидгородном вблизи Тернополя, является перевод базы в государственную собственность. Сейчас база принадлежит обществу «Колос», которое не имеет средств для ее финансирования.

«Мы не можем допустить уничтожения такого спортивного объекта, поэтому, конечно, не будем спокойно наблюдать, как местный руководитель «Колоса» Георгий Гунтик буквально убивает тернопольской биатлон. Будем делать все от нас зависящее, чтобы база перешла в собственность государства», – подчеркнул Виктор Мацикур.