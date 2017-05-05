Украинки завоевали золото на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто

Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно выиграли золотые награды на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто.

Украинские спортсменки показала лучший результат (91.2005) в технической программе, сообщает Трибуна.

Второе и третье место заняли канадки Жаклин Симоно/Карин Томас и Габриэла Бриссон/Клаудия Хольцнер.

Отметим, что это уже четвертое золото Волошиной в текущем сезоне Мировой серии.