Украинки завоевали золото на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто
11:39, 05 мая 2017Другое
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Наш дуэт был лучшим в технической программе.
Анна Волошина и Елизавета Яхно / Screenshot
Украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно выиграли золотые награды на четвертом этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Торонто.
Украинские спортсменки показала лучший результат (91.2005) в технической программе, сообщает Трибуна.
Второе и третье место заняли канадки Жаклин Симоно/Карин Томас и Габриэла Бриссон/Клаудия Хольцнер.
Отметим, что это уже четвертое золото Волошиной в текущем сезоне Мировой серии.
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