В Ивано-Франковске откроют новую современную арену для пляжных видов спорта

В воскресенье, 7 мая в Ивано-Франковске, на базе Академии НФК «Ураган» состоится торжественное открытие многофункциональной арены для пляжных видов спорта.

Участие в открытии арены, которая вмещает 200 зрителей и оборудована современным покрытием в соответствии с требованиями международных спортивных федераций, примут почетные гости - мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив, президент ФФУ Андрей Павелко, руководство Ассоциации пляжного футбола Украины и другие гости.

Главное спортивное событие мероприятия – товарищеская встреча сборных Украины и Молдовы по пляжному футболу.

Национальная команда по пляжному футболу отправляется в Ивано-Франковск в пятницу, в субботу проведет полноценную тренировку, а в воскресенье, 7 мая в 13:00 состоится товарищеская игра Украина – Молдова. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации пляжного футбола в Украине.

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница пригласил на эту игру следующих футболистов: голкиперы – Виталий Сидоренко (Артур Мьюзик), Владимир Гладченко (Гриффин), универсалы - Олег Зборовский (Артур Мьюзик), Максим Войток (ХИТ), Иван Глуцкий (Артур Мьюзик), Сергей Дубовик (Выбор), Дмитрий Войтенко (Евроформат), Марьян Масевич (НФК Ураган), Ярослав Заворотный (Евроформат), Юрий Щерица (Гриффин).