Верняев в девятый раз стал лучшим спортсменом месяца в Украине, повторив рекорд Харлан

Национальный олимпийский комитет Украины в девятый раз признал гимнаста Олега Верняева лучшим спортсменом месяца. Звание лучшего тренера апреля получил его личный наставник Геннадий Сартинский.

Подводя итоги спортивного месяца, Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике, дзюдо и спортивной гимнастике, сообщает официальный сайт НОК.

Опытный гимнаст Олег Верняев стал безоговорочным победителем, ведь на европейском первенстве в румынском городе Клуж-Напока получил три награды, две из которых – высшей пробы.

На чемпионате Старого Света Олег Верняев подтвердил свой титул чемпиона Европы в индивидуальном многоборье. Не было равных украинцу и в упражнениях на брусьях, в опорном прыжке он завоевал «бронзу».

Во втором весеннем месяце Олег Верняев также успел завоевать «золото» в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и стать победителем общего зачета Кубка мира.

Отметим, что получив звание лучшего спортсмена апреля, Верняев догнал по количеству этих престижных наград титулованную фехтовальщицу Ольгу Харлан. Сейчас на счету Олега и Ольги по 9 высоких наград НОК.