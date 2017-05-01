Украинские гимнастки заняли первое место на этапе Кубка мира в Баку

Сборная Украины по художественной гимнастике результативно выступила на этапе Кубка мира в Баку.

Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец в программе с тремя мячами и двумя скакалками не допустили ни одной ошибки и почти на один балл опередили ближайших преследовательниц, сообщает Sportarena.

Сборная Болгарии заняла второе место, Белорусь - третья.

В выступлении с пятью обручами украинки также претендовали на медаль, но небольшая осечка не позволила им навязать борьбу командам Италии, Беларуси и Болгарии.