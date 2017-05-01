Сергей Стаховский проиграл немцу Хаасу в первом круге теннисного турнира в Мюнхене

Украинец Сергей Стаховский неудачно стартовал на турнире серии ATP в Мюнхене, проиграв в первом же круге.

Соперником украинского теннисиста, который в понедельник впервые с августа прошлого года вернулся в мировую топ-100, был немецкий ветеран 39-летний Томми Хаас, который, вероятно, проводит последний сезон в карьере.

Первый сет был полностью за Стаховским. Сергей не имел проблем с достижением результата и победил - 6:1, потратив на это всего 25 минут.

Хаас реабилитировался во второй партии (6:3).

Решающим стал третий сет, который проходил на равных - оба теннисиста удачно играли на своих подачах, и все же Хаас пошел на штурм чужих позиций в седьмом гейме и взял подачу украинца. В итоге - 1:6, 6:3, 6:4 - победа Хааса. Украинский теннисист выбывает из турнира в Мюнхене.