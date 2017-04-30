Свитолина обыграла бельгийку Мертенс и выиграла турнир в Стамбуле

В Стамбуле завершился финальный матч теннисного тура TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Элиза Мертенс из Бельгии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4

В первом сете украинка ошеломила соперницу своим напором, выиграв пять геймов подряд, два из которых тай-брейка - на подаче соперницы. В свою очередь, Мертенс при счете 0:5, выиграла два гейма подряд (один тай-брейк), но завершающий гейм сета на подаче соперницы выиграл уже Свитолина - 2:6.

Во второй партии украинка отдала бельгийке один гейм на свой подаче, но, в свою очередь выиграла две подачи соперницы и вела со счетом 4:1, затем Мертенс сумеал догнать сперницу в счете - 4:4, а в концовке Свитолина выиграла два гейма подряд.

Таким образом, Свитолина выиграла третий турнир в нынешнем сезоне. Ранее она побеждала на соревнованиях в Тайбэе и Дубаи.