Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле
Украинка в полуфинале уверенно одолела в двух партиях словачку Чепелову.
В турецком Стамбуле завершился первый полуфинальный матч теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Яну Чепелову из Словакии, сообщает официальный сайт турнира.
Наша спортсменка выиграла со счетом 6:2, 6:3.
Украинка имела явное преимущество на протяжении всего матча. В первой партии украинка позволила своей соперниц взять только два гейма, а во втором - три. Примечательно, что матч украинка завершила победой на гейме при подаче соперницы.
В финале лучшая теннисистка Украины сыграет с победительницей матча Ирина Камелиа Бегу (Румыния) - Элис Мертенс (Бельгия).
Ранее сегодня в финал парного турнира вышли украинка Надежда Киченок и словенка Далия Якупович, которые обыграли китайско-черногорский дуэт Нао Хибино-Данка Ковинчич со счетом 6:4, 6:4.
Таким образом, в последний день турнира будет два финала с участием украинских теннисисток.
Как сообщал УНИАН, турнир в Стамбуле проходит с 24 по 30 апреля.