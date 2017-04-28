Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Стамбуле

В турецком Стамбуле завершились матчи 1/4 финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, где в последнем поединке украинка Элина Свитолина обыграла Сорану Кирстю из Румынии, сообщаетофициальный сайт турнира.

Маьч завершился со счетом 6:4. 6:4.

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Теперь, в полуфинале нашей теннистке предстоит сыграть против Яны Чепеловой из Словакии, которая ранее сегодня обыграла другую украинку - 16-летнюю Даяну Ястремскую, сенсационно вышедшую в четвертьфинал турнира WTA.

Как сообщал УНИАН, турнир в Стамбуле проходит с 24 по 30 апреля.