Велосипедист Гривко: Я не понимаю почему Киттель не получил штраф за свою "прямолинейность движения"

Украинец Андрей Гривко прокомментировал решение Международного союза велосипедистов UCI о своей 45-дневной дисквалификации в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Как сообщалось ранее, Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил украинского гонщика "Астаны" Андрея Гривко на 45 дней по итогам рассмотрения инцидента с немцем Марселем Киттелем во время "Тур Дубай-2017". Во время одного из этапов Гривко нанес Киттелю удар локтем в лицо.

"Я не хочу перекладывать ответственность со своих плеч, но это решение UCI ставит нас перед большим вопросом, - говорит Гривко. - Киттель сначала сильно толкнул одного моего коллегу по команде, потом меня. В итоге, у меня толком не было выбора. Почему Киттель не получил за свою "прямолинейность движения", которая должна соблюдаться согласно правилам UCI, хотя бы денежный штраф? Я этого не понимаю, это смешно".

"Мне всегда искренне хотелось верить, что в мировом велоспорте правила существуют одни для всех. Вне зависимости от того, звезда ты или нет, немец или украинец, - продолжает Гривко. - Судя по всему, это не так. Поэтому мне и другим гонщикам теперь нужно думать, как реагировать, если что-то такое еще раз повторится. Ждать, пока я просто упаду и получу травму? Ибо иначе можно получить 45-дневную дисквалификацию, причем даже не по тому пункту правил, который я мог нарушить".

"Мне кажется, у многих современных спринтеров довольно странное понимание того, что такое "позиционная борьба". Понятно, что она иногда бывает жесткой, но в последнее время граница пересекается слишком часто. UCI стоило бы на это отреагировать, вместо того, чтобы принимать решения с целью "научить других" на примере Гривко".

После инцидента Гривко не раз пытался связаться с Киттелем и с его командой Quick-Step Floors, но безуспешно: "Они просто не реагировали на наши приглашения. Это было довольно комично. В конце концов, я прекратил попытки, потому что ничего хорошего о Киттеле в пелотоне не слышал".

Андрей Гривко планирует возобновить гоночную деятельность сразу после истечения своей дисквалификации. 15-го июня уроженец Симферополя хочет выйти на старт многодневки Route de Sud во Франции, чтобы постараться набрать форму к Тур де Франс. "К сожалению, я пропущу Тур Бельгии и Дофине, две очень важные гонки. Но дисквалификация не задевает Тур де Франс, поэтому я надеюсь на старт там".

"Огромное вам спасибо за вашу поддержку и не поддавайтесь на провокации!" - пожелал в конце беседы своим болельщикам Гривко.