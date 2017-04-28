16-летняя украинка Ястремская уступила в четвертьфинале турнира WTA

18:40, 28 апреля 2017
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Украинка, которая сенсационно выиграла два матча в Стамбуле, проиграла Яне Чепеловой из Словакии. 

ЯЯстремская не смогла пройти дальше четвертьфинала турнира в Стамбуле / twitter.com

В Стамбуле (Турция) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в котором 16-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла Яне Чепеловой из Словакии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6.

Читайте такжеУкраинка Даяна Ястремская в 16 лет сенсационно вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA Украинка довольно легко выиграла первую партию и некоторое время казалось, что ей удастся совершить еще одну сенсацию и дойти до полуфинала соревнований. Но, на тай-брейке второй партии, более опытная Чепелова сумела обыграть суперницу, а затем взяла гейм на подаче соперницы в начале третьего сета.

В итоге, матч завершился победой словачки в упорной борьбе.

Сегодня вечером свой матч 1/4 финала также проведет Элина Свитолина, которая сразится за выход в полуфинал с Сораной Кирстей из Румынии. 

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Теги: #Турция#теннис#WTA