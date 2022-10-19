Сегодня, 19 октября, на телеканале УНИАН состоится трансляция баскетбольного матча украинского клуба "Будивельник" против эстонской команды "Калев" в рамках второго тура группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (ФИБА). Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Кроме бесплатной трансляции на ТВ, зрители смогут приобщиться к просмотру в свободном доступе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, которая является партнерским проектом Киевстар и 1+1 media.

Первая игра украинцев в рамках Кубка Европы по баскетболу прошла 12 октября с итальянским "Бриндизи" и завершилась счетом 70:74 в пользу киевского "Будивельника".

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Также, уже 26 октября украинцев ждет поединок с нидерландской командой "Донар Гронинген". По предварительной информации, начало матча планируется в 20:30 по Киеву. О других баскетбольных играх "Будивельника" на телеканале УНИАН будет сообщено дополнительно.

Напоминаем, что специально для украинских болельщиков, клуб "Будивельник" бесплатно предоставил эксклюзивные права на трансляцию своих матчей общенациональному телеканалу УНИАН, входящего в состав 1+1 media.