Сразу две украинские теннисистки сыграют в 1/4 финала турнира WTA в Стамбуле

Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела второй круг турнира WTA в Стамбуле с призовым фондом 250 тысяч долларов. В борьбе за выход в 1/4 финала первая ракетка Украины обыграла румынку Александру Катанцу.

Александра Катанцу, занимающая 292-ю позицию в рейтинге WTA, ранее в этом сезоне выступала лишь на турнирах ITF, а в Стамбуле прошла в «основу» через квалификацию. Со Свитолиной Александра имела паритет по личным встречам (1:1), но в последний раз девушки встречались в 2013-м.

В первом сете украинка смотрелась чуть увереннее, хотя и позволила сопернице взять одну свою подачу. За 42 минуты Свитолина взяла партию - 6:3.

Сценарий второй партии получился почти идентичным со стартовой. Катанцу чаще попадала первым мячом, но скорость ее ударов оставляла желать лучшего. Длинные розыгрыши Свитолина проводила солиднее и контролировала развитие событий. Некоторое время счет был равным, но в концовке партии украинка выиграла четыре гейма кряду. В итоге - 6:3, 6:3. За полтора часа наша теннисистка оформила выход в 1/4 финала.

Свитолина во второй раз в карьере пробилась в восьмерку лучших в Стамбуле. Украинка дошла до этой стадии на грунте впервые за два года. Далее наша первая ракетка сразится с пятой сеяной Сораной Кырстей - также из Румынии. Единственный очный матч против нее Свитолина выиграла на Ролан Гаррос-2016. Отметим, что помимо Элины в четвертьфинал Стамбула вышла еще одна уроженка Одессы — Даяна Ястремская.

2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) — Александра Катанцу (Румыния) — 6:3, 6:3