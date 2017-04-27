Известен состав сборной Украины на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Со 2 по 7 мая в сербском городе Нови-Сад состоится чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Отметим, что изначально чемпионат должен был состояться в Сочи. Но из-за допингового скандала в российском спорте турнир был перенесен в Сербию.

Уже известно, что на континентальном первенстве нашу страну будут представлять по 8 спортсменов в вольной и женской борьбе.

Среди «вольников» за награды будут сражаться два призера предыдущего чемпионата Европы. Напомним, что год назад в Риге Андрей Яценко взял серебро, а Семен Радулов – бронзу.

Как сообщил официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины, у женщин одной из главных медальных надежд Украины является Юлия Ткач, являющаяся двукратной чемпионкой континента и чемпионкой мира-2014.

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Вольная борьба:

57 кг - Андрей Яценко (двукратный чемпион мира среди кадетов, серебряный призер чемпионата Европы 2016, бронзовый призер чемпионату Европы U-23 2017), 61 кг - Петр Билейчук, 65 кг - Гор Оганесян, 70 кг - Семен Радулов (бронзовый призер чемпионата Европы 2016), 74 кг - Алексей Щербак, 86 кг - Любомир Сагалюк, 97 кг - Мурази Мчедлидзе (чемпион Европы среди юниоров 2014, бронзовый призер чемпионата Европы U-23 2017), 125 кг - Даниил Картавый (серебряный призер чемпионата Европы U-23 2016).

Женская борьба:

48 кг - Илона Семкив (чемпионка Европы та обладатель серебра чемпионата мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы U-23 2017), 53 кг - Ирина Гусяк (обладатель бронзы чемпионата Европы 2013, чемпионка мира среди студентов 2012), 55 кг - Елена Кремзер (двукратная чемпионка мира среди кадетов, чемпионка Европы среди юниоров 2015 та U-23 2016), 58 кг - Ирина Чихрадзе (вице-чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира), 60 кг - Ангелина Лысак (серебряный призер чемпионата Европы U-23), 63 кг - Юлия Ткач (двукратная чемпионка Европы и чемпионка мира 2014), 69 кг - Алла Черкасова (обладатель бронзы чемпионата мира 2010, серебра чемпионата Европы 2012, бронзы 2016), 75 кг - Ирина Пасичник (бронзовый призер чемпионат Европы U-23 2017)

Как сообщал УНИАН, в состав сборной Украины по греко-римской борьбе не включен чемпион мира 2015 года Жан Беленюк.